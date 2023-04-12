اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 أبريل 2023 11:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزيرا الإسكان وقطاع الأعمال العام يستعرضان أوجه التعاون المشترك

الأربعاء، 12 أبريل 2023 09:55 ص
وزيرا الإسكان وقطاع الأعمال العام يستعرضان أوجه التعاون المشترك عاصم الجزار وزير الإسكان
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين فى وضع المخططات لتنفيذ مشروعات عمرانية وتنموية فى بعض قطع الأراضي التابعة لشركات قطاع الأعمال، وذلك بحضور مسئولى وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
 
واستعرض وزيرا الإسكان وقطاع الأعمال، المقترحات التي أعدتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية بعض قطع الأراضي التابعة لشركات قطاع الأعمال، وتم استعراض البدائل المقترحة لتنمية الأرض بما يعظم الاستفادة من أصول الدولة.
 
وأكد وزيرا الإسكان وقطاع الأعمال، أهمية التعاون والتنسيق المتواصل والمثمر بين الجانبين، للعمل على الاستغلال الأمثل لجميع الأصول غير المستغلة التابعة لشركات قطاع الأعمال، بما يحقق المصالح المشتركة بين الجانبين، وبما يعظم العوائد، ويدفع عجلة التنمية.
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

وزاره قطاع الاعمال

مشروعات الاسكان



الموضوعات المتعلقة

وزير الإسكان يلتقى سفير جمهورية كازاخستان لعرض التجربة العمرانية المصرية

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 10:51 ص

مشروعات الإسكان ومدن الجيل الثالث نهضة جديدة فى عهد الرئيس السيسى.. مدينة سوهاج الجديدة تستوعب 820 ألف نسمة حتى عام 2050.. 3.1 مليار جنيه جملة الاستثمارات بالمدينة.. المدن تضم نوادى ومدارس وخدمات نقل وأسواق

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 06:00 ص

وزير الإسكان يتابع معدلات تنفيذ وحدات "سكن كل المصريين" فى 3 مدن

الإثنين، 10 أبريل 2023 10:19 ص

وزير الإسكان يقرر إعارة وليد فاروق للقيام بأعمال رئيس هيئة تعاونيات البناء

الأحد، 09 أبريل 2023 10:49 ص

الإسكان: تخصيص 62 قطعة أرض بـ20 مدينة جديدة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة

الأحد، 09 أبريل 2023 10:47 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة