وزارة الآثار تفند مزاعم باحثين برازيليين حول إعادة تصور وجه ثانى أقدم هيكل عظمى

كتب محمد أسعد

ذكرت وزارة السياحة والآثار أنه فى ضوء ما أثير مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة حول نتائج البحث الذي قام به باحثان من البرازيل لإعادة تصور لوجه هيكل "نزلة خاطر" والمعروض حاليًا بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، أكدت هيئة المتحف أن الباحثين البرازيليين لم يتخذا الإجراءات العلمية والإدارية والقانونية الصحيحة والمتعارف عليها دولياً فى مجال البحث العلمى، حيث لم يتقدما بأى طلب لهيئة المتحف لتصوير هيكل "نزلة خاطر" ورفع قياساته التشريحية ودراستها، كما لم يشيرا إلى حصولهما على قياسات الهيكل التشريحية من أى جهة أخرى بما لا يعطى أية مصداقية في نتائج البحث والنسب التشريحية الواردة فيه وفي عملية إعادة تصور الوجه.

وأضافت الوزارة فى بيان صادر عنها أن الباحثين استندا في بحثهما إلى الرؤية الفنية الخالصة لهيكل "نزلة خاطر" تعتمد على استخدام برامج الجرافيك وليس على القياسات التشريحية للهيكل، والتى أدت للوصول إلى هذه النتائج وهو ما يخالف معايير البحث العلمى.

تجدر الإشارة إلى أن هيكل نزلة خاطر عثر عليه عام 1980 بالقرب من قرية نزلة خاطر بمحافظة سوهاج، وهو عبارة عن هيكل عظمى لشاب فى مقتبل العمر يعود للعصر الحجرى القديم الأعلى (حوالى 34 ألف عام).

عثر على الهيكل مدفوناً ومعه إحدى أدواته الحجرية، ونظراً لأهميته فإنه يحظى باهتمام علمى كبير محلياً وعالميا، حيث يعد ثانى أقدم هيكل عظمى معروف فى مصر بعد هيكل الترامسة (حوالى 55 ألف عام).