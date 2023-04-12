هيئة الدواء تكشف عن حقائق هامة لضعاف السمع.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء المصرية إن ضعف السمع يمكن أن يصيب أى فئة عمرية، مشيرة إلى أن أعراض ضعف السمع تتمثل في :-

-عدم الانتباه للأصوات العالية.​

-لا يتجه نحو الصوت بعد أن يبلغ من العمر 6 أشهر.​

-عدم قول كلمات مفردة عندما يبلغ من العمر عامًا واحدًا.​

-إذا تم التشخيص يجب أن يخضع للاختبار والعلاج. ​

وأوضحت هيئة الدواء أن فقدان السمع ليس سيئًا للتواصل فقط بل إنه ضار أيضًا بالصحة. ​

وتابعت هيئة الدواء: يعاني الأشخاص المصابون بفقدان السمع غير المعالج من مستويات أعلى من ضمور الدماغ والحرمان السمعي. ​

وقالت هيئة الدواء أنه يفضل مراجعة الصيدلى في كافة الأدوية التى يحصل عليها المريض وذلك حرصا على صحته.