هيئة الدواء تكشف تأثير الأدوية على نتائج التحليل لـ"جرثومة المعدة"

كتب وليد عبد السلام

كشفت هيئة الدواء عن أهم الأدوية التى تتداخل مع التحاليل الطبية، واللي بينتج عنها نتائج مخبرية غير دقيقة.​

وتابعت: من أشهر الأمثلة على التداخل بين الأدوية والتحاليل الطبية؛ الأدوية التى تستخدم كمثبطات لمضخة البروتون (PPI) على تحليل جرثومة المعدة، كذلك استخدام المضادات الحيوية خلال أربعة أسابيع قبل اختبار جرثومة المعدة؛ يقلل من حساسية اختبار تحليل جرثومة المعدة، وبينتج عنه نتيجة خطأ.​

ونصحت هيئة الدواء المصرية بإيقاف مثبطات مضخة البروتون (PPI) خلال مدة تتراوح ما بين أسبوع إلى أسبوعين قبل إجراء اختبار جرثومة المعدة، وإجراء الاختبار بعد أربعة أسابيع على الأقل من آخر استخدام للمضادات الحيوية.​

قالت هيئة الدواء : نحتاج دائما لعمل تحاليل وفحوص معملية من أجل تشخيص الحالة بدقة؛ واستكملت : لأن التحاليل المعملية بتعطي صورة تفصيلية عن الحالة؛ وهو ما ياطلب أن تكون نتائجها دقيقة.

وأكدت هيئة الدواء المصرية على ضرورة إخبار مقدم الرعاية الصحية بالتاريخ المرضي، وأسماء الأدوية التي تتناولها بشكلٍ دائم، أو متقطع، وللتأكد من مدى تأثيرها على التحاليل والفحوصات المخبرية المطلوب إجراؤها.​