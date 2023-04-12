هطول أمطار على مدن وقرى كفر الشيخ لليوم الثانى على التوالى.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، هطول أمطار مابين متوسطة وغزيرة، خاصة على المدن والقرى المطلة على ساحل البحر المتوسط، بطول 120 كيلو بمطوبس وبلطيم ومصيف بلطيم والبرلس.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد فى جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية، والمتابعة المستمرة من قبل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والتواصل المستمر بغرفة العمليات الفرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها..

ووجه رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر فى الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة، حرصا على سلامتهم.

وطالب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحى، والترع والمصارف التى تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التى قد تنتج عن هطول أمطار.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الأجواء الممطرة على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى مناطق من شمال الصعيد، وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على ( الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة والغربية والمنوفية ودمياط) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة تغزر أحيانا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى مصحوبة بتساقط لحبات البرد كما تقل حدته الأمطار كلما تقدمنا للداخل.

ومن المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة لتشمل كافة السواحل الشمالية وشمال سيناء والوجه البحرى ومدن القناة والقاهرة الكبرى مع تقدم الوقت، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ونشاط الرياح الشمالية الغربية تعمل على إثارة الرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر مما يؤدى إلى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.