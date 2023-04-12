اليوم السابع
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نقابة التطبيقيين: 4 مرشحين بالانتخابات يتنافسون على مقعد النقيب العام

الأربعاء، 12 أبريل 2023 01:10 م
نقابة التطبيقيين: 4 مرشحين بالانتخابات يتنافسون على مقعد النقيب العام النقابة العامة للتطبيقيين
كتبت آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة للتطبيقيين، الأسماء النهائية للمرشحين على منصب النقيب العام للتطبيقيين والمقرر لها يوم السبت الموافق 15 / 4 / 2023، وتضمنت القائمة 4 أسماء هم: حسن مصطفى حسين غانم، رمضان مصطفى أحمد مراد هلال وشهرته " رمضان هلال"، نصر عبدالله نصر عنبر، يوسف محمد محمد نصر، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء، تحت إشراف قضائي كامل.
 
وأوضحت النقابة، أن حق التصويت لأعضاء الجمعية العمومية العامة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1974.
 
كان المهندس رمضان هلال أمين صندوق النقابة العامة للتطبيقيين، قد أكد أن محكمة القضاء الإدارى الشق المستعجل رفضت دعوى وكيل أول النقابة العامة للتطبيقيين بإيقاف إجراءات انتخاب النقيب العام لنقابة التطبيقيين، مشيرا إلى سير النقابة فى إجراءات الدعوة للانتخابات وفقا للمواعيد المُحددة، وقرار المجلس الأعلى للنقابة فى اجتماعه يوم 18 مارس 2023.
 
وأوضح هلال، أن النقابة فوجئت برفع نصر عنبر وكيل النقابة، قضية بالقضاء الإدارى "الشق المستعجل" لإيقاف الإنتخابات على منصب النقيب واستمرار العمل بمنصب القائم بأعمال النقيب، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى، وأوصت بالسير فى إجراء الإنتخابات، لخلو مقعد النقيب بوفاة الدكتور زكريا حشاد فى 25 فبراير 2023، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للنقابة يوم 18 مارس 2023 قد اجتمع وأقر تنفيذ القانون فى هذه الحالة هو إجراء الإنتخابات على منصب النقيب العام فى خلال 60 يوما من الوفاة طبقا للقانون .
 
ولفت إلى أن النقابة العامة للتطبيقيين، بدأت بالفعل فى إتخاذ الإجراءات وتم الإعلان عن فتح باب الترشيح للإنتخابات بجريدتين رسميتين يومى الثلاثاء والأربعاء 21 و 22 مارس 2023 على أن يبدأ فتح باب تلقى طلبات الترشيح بمبنى النقابة العامة بالعباسية من يوم الأثنين 27 مارس وإغلاق ياب تلقى الطلبات يوم 5 إبريل 2023، بالإضافة إلى أنها خاطبت وزير الصناعة والنيابة الإدارية للإشراف القضائى على الإنتخابات.
 
ويأتى ذلك بعد وفاة الدكتور زكريا حشاد نقيب التطبيقيين السابق فبراير الماضي.
 
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نقابة التطبيقيين

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