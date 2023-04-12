نصائح للحصول على قلب سليم وصحى.. اتمشى وبلاش تدخين

كتب حسام الشقويري

يتعرض بعض الشباب لضغط مستمر بسبب الدراسة أو العمل أو الحياة الشخصية. يؤدي هذا إلى ظهور أنظمة غذائية غير صحية وظروف نمط حياة سيئة. لذلك من الضروري الاعتناء بقلبك منذ العشرينات من العمر للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة وتعزيز الصحة العامة. وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

تعتبر فترة العشرينيات والثلاثينيات هي المرحلة الحاسمة من الحياة لإعداد روتين جيد وبناء علاقة مع طبيب الرعاية الأولية الخاص بك. يمكن أن يؤدي تعلم مهارات الحفاظ على صحة القلب خلال المراحل المبكرة من الحياة إلى تحسين صحة القلب طوال السنوات اللاحقة من الحياة.

العوامل المسئولة عن صحة القلب غير الصحية بين الشباب

ارتفاع الكوليسترول

قد يؤدي النظام الغذائي غير الصحي وأنماط الأكل غير المنتظمة إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول ، مما يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. يمكن أن يكون نمط الحياة الخامل وقلة التمارين والسمنة وتناول كميات كبيرة من السكر في النظام الغذائي سببًا لحدوث السكتة الدماغية في العشرينات والثلاثينيات.

ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يؤدي نمط الحياة غير المستقر إلى ارتفاع ضغط الدم. الشباب الذين يعانون من ارتفاع طفيف في ضغط الدم فوق المعدل الطبيعي معرضون للإصابة بمشاكل متعلقة بالقلب في سنواتهم اللاحقة. لذلك ، يحتاج المرء إلى فحص مستويات ضغط الدم بانتظام.

بدانة

لا تؤدي السمنة إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية فحسب ، بل يمكن أن تسبب أيضًا مشكلات صحية مختلفة. في الحالات القصوى ، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الوفاة المبكرة. لذلك ، يجب على المرء دائمًا اختيار نظام غذائي صحي على نظام غذائي غير صحي.

إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية

قد يبدو أن الرعاية الذاتية تتعلق برفاهيتك العاطفية أكثر من صحتك الجسدية ، لكن الاثنين مرتبطان. يستفيد قلبك من ممارسات الرعاية الذاتية البسيطة مثل المشي ، والحصول على قسط كافٍ من النوم ، وإعداد وجبات صحية.

تعرف على تاريخ عائلتك

من المفيد أن تكون على دراية بتاريخ عائلتك من أمراض القلب والمعلومات الأخرى ذات الصلة مثل ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكتة الدماغية ومرض السكري .

ممارسة الرياضة

تمرن لمدة 30 دقيقة يوميًا ، أو حتى على ثلاث مراحل بفواصل زمنية مدتها 10 دقائق ، لتحسين لياقة القلب والأوعية الدموية.

الإقلاع عن التدخين

الأفراد الذين يدخنون بين هذه الفئة العمرية هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بمقدار 2-4 مرات مقارنة بغير المدخنين.

من الأفضل التخلص من التوتر من خلال ممارسة الرياضة أو اليوجا أو الأنشطة الاجتماعية ، وضع في اعتبارك حضور دروس الاسترخاء أو إدارة الغضب لتهدأ. وفقًا لبحث أجراه باحثون في جامعة جونز هوبكنز ، فإن الشباب الذكور الذين يفقدون أعصابهم كثيرًا هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب المبكرة بثلاث مرات تقريبًا وخمس مرات أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية.

الفحص الصحي المنتظم

يعد الفحص الصحي السنوي أو الروتيني طريقة رائعة للوقاية من أمراض القلب وتمكين التشخيص المبكر.