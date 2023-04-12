مصطلحات قضائية.. تعرف يعنى إيه "رد المحكمة" فى أروقة القضاء

كتب أحمد إسماعيل

يردد الكثير من الأشخاص بعض الالفاظ والعبارات والمسميات التى تستخدم فى المؤسسات القضائية والمحاكم دون أن يعلموا معناها، ويستعرض اليوم السابع من خلال سلسلة حلقات مصطلحات قضائية بعض المسميات المتداولة، ومنها "رد المحكمة" فى المحاكم والنيابات.

"رد المحكمة " من المصطلحات المستخدمة فى محاكم الجنايات والجنح على السواء، وتختلف أسباب "رد المحكمة" فى قانون المرافعات عن مبررات "تنحى المحكمة"، وتتلخص أسباب "رد المحكمة" فى وجود خصومة سابقة بين القاضى والخصم في الدعوى، أو استشعار أحد المتهمين خروج المحكمة عن حيادها وعدم منحهم كامل حقوق الدفاع، فيكون هنا من الحقوق المكفولة قانونا للمتهمين الحق فى "رد المحكمة".

وقد حدد قانون المرافعات 4 أسباب لرد المحكمة وهى

إذا كانت الجريمة قد وقعت على القاضى شخصيا.إذا كان القاضى قد قام فى الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائى أو بوظيفة النيابة العامة أو الدفاع عن أحد الخصوم، وإذا أدى القاضى شهادة أو باشر عملا من أعمال الخبرة، إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال تحقيق أو إحالة أو أن يشترك فى الحكم.