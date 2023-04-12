اليوم السابع
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مصرع 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوى

الأربعاء، 12 أبريل 2023 11:49 ص
مصرع 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوى حادث سير _ ارشيفية
عبد الرحمن سيد _ أحمد إسماعيل

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لقى 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق إسكندرية الصحراوي، وتم نقل المتوفين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 
وتلقت غرفة عمليات الادارة العامة للنجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مرورى أعلى طريق إسكندرية الصحراوي، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.
 
وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق ، مما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها أخرى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 

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