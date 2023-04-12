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مصرع طفل صدمته سيارة بقنا

الأربعاء، 12 أبريل 2023 01:37 ص
مصرع طفل صدمته سيارة بقنا جثة - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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لقى طفل مصرعه، بعدما صدمته سيارة ربع نقل أمام مدخل البربخ في قرية الحسينات بمركز أبوتشت في محافظة قنا.
 
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع طفل بعدما صدمته سيارة ربع نقل أمام مدخل البربخ في قرية الحسينات بمركز أبوتشت، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع محمد مجاهد اسماعيل، من نجع أبولعوب، بقرية الحسينات في مركز أبوتشت، صدمته سيارة ربع نقل أمام مدخل البربخ في قرية الحسينات بمركز أبوتشت.
 
 
تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
 
 
 

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