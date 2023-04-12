مصرع شاب لسقوطه فى بئر أسانسير بكفر الشيخ

لقى شاب مصرعه أثناء عمله فى أحد الأبراج السكنية تحت الإنشاء بمدينة كفر الشيخ، إثر سقوطه فى بئر الأسانسير، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام تفيد بوصول جثة شاب توفى إثر سقوطه فى بئر أسانسير أثناء عمله التابع لإحدى شركات المقاولات بكفر الشيخ.

بالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "أبو شعيشع.ك.م" 20 سنة، من مدينة مسير مركز كفر الشيخ وأثناء عمله سقط فى بئر الأسانسير فلقى مصرعه على الفور، تحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.