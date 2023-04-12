مصرع سائق توك توك علي يد عديله في الدقهلية

الدقهلية : محمد الحبشي

لقي سائق توكتوك مصرعه على يد "عديله" زوج شقيقة زوجته، بعدما سدد الجاني عده طعنات مختلفه للمجني علية من سلاح أبيض، وذلك بقرية بسنديلة التابعة لمركز بلقاس، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحري تبين مصرع ناصر وحيد السيد إبراهيم 54 عام - سائق توك توك، علي يد "عديله" ويبلغ 48 سنة - غفير خاص، بقتله بعدما انتابته حالة هياج وهلاوس، وسدد له 20 طعنة نافذة اودت بحياته في الحال.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.