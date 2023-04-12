مساعدة بايدن ردا على اتهامه بكراهيته المملكة المتحدة: ليس معاديا لبريطانيا

كتبت رباب فتحى

ردت إحدى كبار مساعدي الرئيس الأمريكي، جو بايدن على اتهامات زعيمة الحزب الوحدوي الديمقراطي السابقة أرلين فوستر بأن الرئيس الأمريكي "يكره المملكة المتحدة"، وقالت إنه ليس معاديا لبريطانيا.

وبعد ساعات فقط من وصوله إلى بلفاست ، كان الغرض من زيارة بايدن القصيرة إلى أيرلندا الشمالية موضع تساؤل من قبل النقابيين الذين قاطعوا ترتيبات تقاسم السلطة في أيرلندا الشمالية لأكثر من عام ، ما يعني أن الإقليم ليس لديه حكومة مفوضة.

وفي إحاطة إعلامية في بلفاست ، أنكرت أماندا سلوت ، المساعدة الخاصة لبايدن والمدير الأول لأوروبا في مجلس الأمن القومي أن التراث الأيرلندي للرئيس جعله متحيزًا ضد البريطانيين فيما يتعلق بالمأزق المستمر بشأن الحكومة المفوضة في ستورمونت.

وأضاف: "أعتقد أن سجل الرئيس يظهر أنه ليس معاديًا لبريطانيا. كان الرئيس منخرطًا بنشاط كبير طوال حياته المهنية التي بدأت عندما كان عضوًا في مجلس الشيوخ في عملية السلام في أيرلندا الشمالية، والتي تضمنت المشاركة مع قادة جميع أحزاب أيرلندا الشمالية من كلا المجتمعين الرئيسيين" .

وفي خطاب رئيسي ، سيرسل بايدن رسالة تؤكد استمرار دعم الولايات المتحدة لعملية السلام في أيرلندا الشمالية و "رغبته القوية" في رؤية ازدهار اقتصادي دائم واستقرار سياسي.

وقالت إنه سيعقد اجتماعًا قصيرًا مع ريشي سوناك قبل خطابه الذي سيناقش فيه استراتيجيات لإعادة الحكومة المفوضة إلى جانب العمليات العسكرية المستمرة في أوكرانيا.

وقالت سلوت إن المملكة المتحدة تظل واحدة من "أقرب الحلفاء" للولايات المتحدة وأن البلدين سيواصلان العمل معًا.