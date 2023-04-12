مساجد شمال سيناء تستقبل العشر الأواخر من رمضان بحملة نظافة موسَعة

استقبلت مساجد شمال سيناء العشر الأواخر من شهر رمضان بحملة نظافة موسعة وجهت بها مديرية أوقاف شمال سيناء.

قال الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه يجرى تنفيذ حملة نظافة موسَعة بجميع مساجد شمال سيناء للعشر الأواخر من شهر رمضان والقيام بكل ما من شأنه الحفاظ على المساجد وصيانتها وتهيئتها للمصلين وعمارتها، ونظافتها داخليًا وخارجيًا، على أن تستمر جهود التفتيش والمتابعة لحملة نظافة المساجد حتى نهاية الشهر الفضيل.

وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء تخصيص 20 مسجدا للاعتكاف خلال شهر رمضان تقع بنطاق أحياء مدينة العريش ومدينة بئر العبد ورمانة والشيخ زويد والجورة والحسنة ونخل.

والمساجد هى مسجد مجمع النصر، وسط العريش بإدارة شرق العريش المشرف الشيخ محمد سلیمان عزام راشد إمام وخطيب، ومسجد الرفاعى بميدان الرفاعى المشرف الشيخ ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم إمام وخطيب، ومسجد أم القرى بشارع شكرى القوتلى إدارة شرق العريش المشرف الشيخ سعد عمر سعيد إمام وخطيب، ومسجد القرمانى بحى بركة حليمه إدارة شرق العريش المشرف الشيخ أحمد السيد اسماعيل ابراهيم إمام وخطيب، ومسجد السلام بحى ابى صقل إدارة شرق العريش المشرف الشيخ محمد لطفى محمد السيد إمام وخطيب.

ومسجد أبو فراس بحى الريسة إدارة شرق العريش المشرف الشيخ صلاح حسينى ابراهيم إمام وخطيب، والمجمع الإسلامى بحى المساعيد إدارة غرب العريش، المشرف الشيخ محمد الكيلانى محمد عبد العال إمام وخطيب، ومسجد أبو بكر الصديق بالفواخرية إدارة غرب العريش المشرف جلال خميس أبو مسلم

إمام وخطيب، ومسجد عمر بن العاص بحى المساعيد إدارة غرب العريش، المشرف الشيخ عبد الرحمن ابراهيم عبد السلام إمام وخطيب، ومسجد السلام بحى المساعيد إدارة غرب العريش المشرف الشيخ عبد السلام جابر عبد السلام إمام وخطيب.

وفى مركز بئر العبد مسجد المحطة ببئر العبد، المشرف الشيخ محمد عبد ربة اسماعيل إمام وخطيب، ومسجد الفاروق بحى المرازقة، المشرف الشيخ محمود أحمد فؤاد إمام وخطيب، ومسجد آل عمار برمانة، المشرف الشيخ عبد الناصر خليل ابراهيم إمام وخطيب، والمسجد الكبير ببالوظة برمانة، المشرف الشيخ محمد بيومى جودة بيومى إمام وخطيب.

وفى مركز الشيخ زويد، مسجد الكوثر بحى الكوثر مدينة الشيخ زويد، المشرف الشيخ صبرى مصطفى مصطفى إمام وخطيب، ومسجد قباء بمدينة الشيخ زويد المشرف الشيخ عبد العزيز عبد الغنى عبد العزيز السيد إمام وخطيب، ومسجد قباء بقرية الجورة، المشرف الشيخ عبد الغنى عبد العزيز إمام وخطيب.

وفى مدينة نخل المسجد الكبير بمدينة نخل، المشرف الشيخ أحمد السيد حسين إمام وخطيب، وفى مركز الحسنة، مسجد الرحمن بالحسنة المشرف الشيخ محمد شبانه إمام وخطيب، ومسجد القسيمة بقرية المنبطح المشرف الشيخ أحمد محمد عبد السلام عبد الحليم إمام وخطيب.

كما أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء انها تسلمت من وزارة الأوقاف تحتوى على مواد غذائية ( أرز، سكر، مكرونة)، وجرى تسليمها للجنة المركزية لمديرية التضامن الاجتماعى فور استلامها فى حرم ديوان عام محافظة شمال سيناء، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

وتم التسليم بحضور كلٕ من لجنة مديرية أوقاف شمال سيناء بإشراف الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، واللجنة المركزية لمديرية التضامن الاجتماعى برئاسة على غيط، مدير مديرية التضامن الاجتماعى، ولجنة الإشراف والمتابعة من محافظة شمال سيناء.

يذكر أنه أطلقت وزارة الأوقاف بشمال سيناء ملتقى الأجيال الرمضانى بالتعاون بين مديريتى الأوقاف والشباب والرياضة تحت عنوان" مواجهة الأفكار المغلوطة وغير السوية".

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه إطار الدور الدعوى والتثقيفى الذى تقوم به وزارة الأوقاف من خلال برامجها المتعددة، وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية فى شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ - 2023م، من خلال الأنشطة والفعاليات التى تقوم بها الوزارة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، للوصول بثقافة الإسلام الصحيحة إلى جميع شرائح المجتمع وأطيافه، بدأت فى شمال سيناء فعاليات برنامج ملتقى الأجيال الرمضانى عقب صلاة التراويح بالمدينة الشبابية بالعريش.