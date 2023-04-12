وكتب فضايل - على حسابه في (تويتر)، وفقا لقناة /اليمن/ الفضائية، اليوم الأربعاء - "تم التأكيد أن عملية التبادل ستنطلق صباح الجمعة وسوف تستمر ثلاثة أيام".



وكان عضو لجنة الأسري ووكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية قد أكد -في وقت سابق- أن عملية التبادل ستنطلق الخميس وستشمل رحلات طيران للصليب الأحمر بين صنعاء وعدن (جنوب) والمخا (غرب) ومأرب (وسط شمال) في اليمن.. ولم يوضح المسؤول سبب التأجيل.



الجدير بالذكر أنه في مارس الماضي، توصل الحوثيون والحكومة اليمنية خلال مفاوضات انعقدت في (برن) إلى اتفاق على تبادل أكثر من 880 أسيراً، في بادرة أمل جديدة مع تسارع الجهود لإنهاء الحرب.



وبموجب الاتفاق، سيفرج الحوثيون عن 181 أسيراً مقابل 706 معتقلين لهم لدى القوات الحكومية.



وفي آخر عملية تبادل كبرى جرت في أكتوبر 2020، تم إطلاق سراح أكثر من 1050 أسيرا وإعادتهم إلى مناطقهم أو بلدانهم، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.