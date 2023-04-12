محافظ دمياط بعد افتتاح مول الأثاث: نحاول دائما تقديم الدعم لتلك الأفكار

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط فاعليات انطلاق مشروع "مول دمياط للاثاث" والذي أقيم بقلب القاهرة الجديدة بالتجمع الأول، فى حضور عدد من القيادات التنفيذية وأعضاء الغرفة التجارية والنواب.

ويعد مشروع "مول دمياط للأثاث" الخطوة الأولي في طريق تشجيع السوق المحلي للمنتجات الدماطية مجددا، كونه أحد المشروعات التي تتيح الفرصة أمام العارضين من أجل التعرف على الذوق العام والتعامل مع السوق المحلي عن قرب، إضافة إلي توفير فرص تسويقية كبيرة لكافة العارضين والبالغ عددهم أكثر من 130 عارض، ما ينعكس على حركة السوق في دمياط، عقب ارتفاع نسبة الطلب على الأثاث الدمياطى.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالدور الذى تقدمه الدولة لدعم الصناعات المصرية، مشيرة إلى أن هناك جهودا كبيرة لفتح مجالات تسويقية عديد لكافة الصناعات والمنتجات التي تحدث على أرض دمياط، موضحة أهمية تلك الأفكار في خلق أسواق جديدة مما يتيح الفرصة أمام الجميع من أجل تقديم منتجاتهم وكذلك تحريك السوق بشكل أكبر.

واضافت محافظ دمياط، أن هناك تنسيق جيد بين المحافظة وصندوق تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من أجل تقديم الدعم اللازم لكافة المصنعين داخل دمياط.

وأشار اللواء محمد الزيني رئيس الغرفة التجارية بدمياط، إلى أنه تم البدء في تنفيذ هذا المشروع منذ سنوات، مؤكدا أن هناك دعما كبيرا قدمته الدولة من أجل إتمامه، موضحا أن مول دمياط للاثاث بالقاهرة الجديدة سيكون نواة لمجموعة من المشروعات التسويقية لأبناء المحافظة مستقبلا.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بدمياط، أن المشروع أقيم على مساحة 20 ألف متر، بواقع 126 صالة عرض، ويقدم العارضون تخفيضات تصل إلى 25% بشكل متجدد على كافة المعروضات، موضحا أن تلك الأفكار التسويقية التي يتم تنفيذها الان سيكون لها مردود قوي على السوق وحركة البيع والشراء، مؤكدا أن هناك فرصا سانحة أمام الجميع من أجل تقديم منتجاتهم واستعادة السوق المحلي للمنتجات الدمياطية مجددا.