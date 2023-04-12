محافظ الوادي الجديد يشهد حصاد القمح بمركز باريس تزامنًا مع بدء موسم الحصاد.. صور

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، حصاد القمح بأحد الحقول الزراعية المتميزة بقرية عدن بمركز باريس المُقام على مساحة 150 فدان، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، و عبد الناصر صالح رئيس المركز، والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة.

وتابع المحافظ عملية حصاد ودراس القمح بالحقل، مُشيدًا بنجاح تجربة زراعة القمح لأول مرة بنظام الري المطري، وجودة الإنتاج الذي بلغ 22 إردب/ فدان، وأكّد على جاهزية الصوامع لاستقبال أقماح الموسم الجديد، مُؤكدًا حرص المحافظة على التوسع سنويًا في زراعات القمح تماشيًا مع توجه الدولة للحفاظ على المحصول الاستراتيجي الأول، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن.