اليوم السابع
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محافظ الوادى الجديد يُدشّن وصول مساعدات غذائية للأسر الأكثر احتياجًا.. صور

الأربعاء، 12 أبريل 2023 07:59 م
محافظ الوادى الجديد يُدشّن وصول مساعدات غذائية للأسر الأكثر احتياجًا.. صور جانب من المساعدات
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

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دشّن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وصول وبدء توزيع مساعدات غذائية بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات ومؤسسة صناع الخير للتنمية، وذلك فى إطار مبادرة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي؛ لدعم ورعاية الأسر الأكثر احتياجًا، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ومحمد منير مدير عام التضامن الاجتماعى بالمحافظة. 

 

وثمّن المحافظ خلال تفقده للشاحنات، الشراكة والتعاون المثمر مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية؛ لتخفيف العبء عن الفئات المستحقة والأولى بالرعاية، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، موجهًا بسرعة البدء فى أعمال توزيع المساعدات على المستحقين بكافة مراكز المحافظة وفقًا لقواعد البيانات المدرجة بمديرية التضامن الاجتماعي.

 

 
جانب من المساعدات (2)
جانب من المساعدات (2)

جانب من المساعدات (3)
جانب من المساعدات (3)

جانب من المساعدات (4)
جانب من المساعدات (4)

جانب من المساعدات (5)
جانب من المساعدات (5)

جانب من المساعدات (6)
جانب من المساعدات (6)

جانب من المساعدات (7)
جانب من المساعدات (7)

جانب من المساعدات (1)
جانب من المساعدات (1)

 


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