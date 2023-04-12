محافظ الوادى الجديد يوجه بحصر المنازل المتضررة من النمل الأبيض بمركز باريس

الوادى الجديد- ماهر البهنساوى

اصدر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، توجيهاته إلى مديرية التضامن الاجتماعي بحصر المنازل المتضررة من النمل الأبيض، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية للمساهمة في إعادة بناء المنازل، وحظر بيع أراضي تقسيمات البناء للغير، وقصر التراخيص على اسم صاحب الأرض فقط دون تنازل أو تغيير.

كما وافق المحافظ على تخصيص أرض ظهير زراعي على مساحة 200 فدان في حال جمع 40 مستفيدا، والترخيص بحفر بئر لإقامة المشروع، وسرعة إنهاء إجراءات تسليم 50 منزلا ريفيا للمستفيدين بقريتي عدن وبغداد، لحين الانتهاء من حفر بئر الري وتجهيز الأرض الزراعية.

ووجه المحافظ مديرية التربية والتعليم بتخصيص أتوبيس لنقل المعلمين العاملين بمدارس القرى الواقعة على طريق الخارجة/ باريس في مقابل اشتراك رمزى.

وكان محافظ الوادي الجديد، شارك أهالي مركز باريس الإفطار الرمضاني، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية، واستهل المحافظ زيارته لمركز باريس بغرس شجرة بقرية عدن، ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، مُوجهًا بتسليم الأشجار التي يتم زراعتها لجمعية تنمية المجتمع بالقرية؛ لرعايتها وإنفاق عائد الإنتاج لإقامة مشروعات خدمية للأهالى.