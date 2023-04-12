محافظ القليوبية يُتابع جهود عمليات رفع تراكمات مياه الأمطار بمدينة بنها

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية فور هطول الأمطار الغزيرة بمدينة بنها، وذلك لمتابعة مجهودات عمليات رفع مياه الأمطار وتوزيع وانتشار المعدات للتعامل السريع مع تداعيات الطقس غير المستقر التي تشهدها المحافظة، ولتسهيل الحركة المرورية بمدينة بنها.

وتفقد محافظ القليوبية، عددً من الشوارع والمناطق بمدينة بنها من بينها منطقة الفلل ونفق الإشارة ونفق شعراوي ونفق كلية علوم وميدان محطة القطار وشارع غرب الإستاد وشارع فريد ندا، لمُتابعة قيام الأجهزة المعنية بالتعامل مع رفع مياه الأمطار نتيجة لعدم استقرار الأحوال الجوية، واطمئن على استمرار تواجد المعدات الخاصة بأعمال رفع تجمعات المياه خاصة بمنازل ومطالع الكباري والأنفاق والشوارع الرئيسية والفرعية.

وخلال الجولة، وجه "المحافظ"، بتكثيف أعمال رفع المياه ومواصلة العمل على مدار الـ24 ساعة لحين الانتهاء من رفع المياه من الشوارع بالتنسيق التام بين جميع الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية، علاوة على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع المُدن والقرى لمواجهة أي طارئ وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع المعدات بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لرفع أى تراكمات لمياه الأمطار حتى لاتؤثر على إنتظام الحركة المرورية.

وفي هذا السياق أشار محافظ القليوبية، إلي أن جميع المعدات والأطقم والأجهزة انتشرت على الفور وفقاً لخطة العمل المُسبقة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة عن هطول الأمطار ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين وأنفاق المحافظة، بالتنسيق بين كافة فرق العمل بالأجهزة التنفيذية وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية، حيث يتم رفع التجمعات أولاً بأول مع إنتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.

وفي السياق ذاته أوضح المحافظ، أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى بكافة القطاعات والمديريات والمراكز والمُدن والأحياء، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة ظروف الطقس غير المستقر، لافتاً إلى إنعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار الـ24 ساعة منذ إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غير المستقر، مُضيفاً أن غرفة العمليات على تواصل دائم مع كافة المديريات والقطاعات الخدمية.

وشددَّ "الهجان" على ضرورة مراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل ومراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وأغطية بالوعات الصرف، وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات مع ضرورة جاهزية فرق التدخل السريع لمواجهة الظروف الطارئة أو انقطاع الكهرباء أو انسداد خطوط الصرف الصحي.

هذا وقد أعلنت محافظة القليوبية في وقتٍ سابق عن أرقام لإستقبال كافة شكاوى المواطنين بهدف التدخل الفوري حفاظاً على سلامة الجميع، من خلال الأرقام 0133212447 / 0133212466، أو عبر رسائل واتس آب على الرقم 01119992624.

جاءت الجولة بحضور محمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها، والمهندس أحمد نعيم من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والرائد يحيى طعيمة وحدة مرور بنها.