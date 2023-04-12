محافظ الفيوم يكلف المسؤولين بتحديد موقف توصيل المرافق لمشروعات "حياة كريمة"

كلف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، رئيسي مجلسي إطسا ويوسف الصديق، بتحديد موقف توصيل المرافق لمشروعات المبادرة، التي انتهت أعمالها، بالتنسيق مع مسؤولي شركات المرافق، مشددا على سرعة إنهاء إجراءات التعاقد اللازمة لتوصيل المرافق للمجمعات الخدمية التي سيتم تسليمها خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لتشغيلها في أقرب وقت ممكن.

كما شدد، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، على إنهاء أعمال شبكات المرافق بالطرق، لسرعة البدء في رصفها من خلال إعداد خطة متكاملة، تيسيرًا للحركة المرورية.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقد المحافظ، بديوان عام محافظة الفيوم، لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرى مركزي إطسا، ويوسف الصديق، التي انتهت أعمالها الإنشائية، لدخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن، وسرعة توصيل المرافق إليها للعمل على تسليمها.

ووجه، المسؤولين، بسرعة إنهاء الأعمال بكل مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، تبعًا للجداول الزمنية المحددة، لتدخل الخدمة بكامل طاقتها، بما يعود بالنفع على المواطنين، مشددًا على سرعة تلافي الملاحظات على المشروعات التي انتهت، وتنفيذ التشطيبات النهائية بالمشروعات التي بلغت نسب تنفيذ عالية، ووضع رؤية واضحة لخطة التدارك بالمشروعات التي مازالت نسب التنفيذ بها بسيطة مع وضع جدول زمني مضغوط لتلك الخطة.