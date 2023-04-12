محافظ الشرقية يتابع أعمال كسح مياه الأمطار من أبو كبير

كما اطمأن المحافظ من هشام عبد المقصود رئيس غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الشرقية على وصول أية بلاغات إلى الغرفة وكلفة بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة مع جميع الغرف الفرعية و الإبلاغ الفوري في حالة وقوع أية حوادث لا قدر الله.

كلف محافظ الشرقية رؤساء المركز بالدفع بأكبر عدد من سيارات الكسح والشفط والتوجه إلى أماكن تمركز المياه، وذلك لتسهيل عبور السيارات والمواطنين.

كما كلف محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الطقس السيئ

كما كلف المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى التعزيز بعدد إضافي من سيارات الكسح في المراكز التي تحتاج إلى ذلك للسيطرة على كميات مياه الأمطار التي اعتلت الشوارع والطرق، فضلاً عن التسليك الفوري لجميع بالوعات صرف الأمطار لاستيعاب اكبر قدر من كميات المياه.