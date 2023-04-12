اليوم السابع
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محافظ الجيزة يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد القيامة المجيد

الأربعاء، 12 أبريل 2023 01:11 م
محافظ الجيزة يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد القيامة المجيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت – مرام محمد

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بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد .

وفى بيان أعرب محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة عن تقديم أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا ولجميع الأخوة الأقباط، داعياً الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة الدينية المباركة على البابا تواضروس والأخوة الاقباط شركاء الوطن بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار وأن يعم الخير والسلام ربوع مصرنا الغالية.

وأضاف المحافظ فى بيانه: "كما يتقدم محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة بالتهنئة إلى الأخوة الأقباط وخالص التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر العظيم بأسره بكل خير".

 

 


محافظ الجيزة

البابا تواضروس

عيد القيامة



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