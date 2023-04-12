محافظ الجيزة يتفقد أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتأهيل ترعة المريوطية

كتبت - مرام محمد

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بجوله ميدانية مسائية لمتابعة مراحل العمل الجارية بمشروع تطوير وتأهيل وتغطية مسار ترعه المريوطية والطريق الموازي لها بقطاعات الهرم وفيصل والدائري.

تفقد محافظ الجيزة الأعمال الإنشائية لساحات الانتظار ومواقف السرفيس الواقعة بين شارعي الهرم وفيصل، موجها مدير مديرية الإسكان بتسريع وتيرة العمل لإنجاز الأعمال وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين، مشدداً علي متابعه الشركات المنفذة لضمان الالتزام بالمواصفات المحددة للأعمال.

وكلف المحافظ رئيس جهاز السرفيس بتجهيز خطة تشغيل المواقف مع مراعاة تنوع خطوط السير وتعددها لتحقيق الاستفادة للمواطنين مع نقل المواقف العشوائية المحيطة بها داخله والتشغيل عقب الانتهاء من الاعمال الإنشائية والتجهيزات اللازمه، لافتا على ضرورة تدعيم الساحات والمواقف بمقاعد للانتظار وبالوعات صرف للأمطار وأعمدة إنارة وتحهيزها بالشكل الامثل.

كما شملت جوله محافظ الجيزة تفقد مراحل العمل الجارية لقطاعات ترعة المريوطية الثانية والأخيرة والجارى تطويرها بداية من المنطقة المحصورة من كوبرى الشيشينى وحتى كوبرى فلفلة بطول 650 متر و الثانى حتى الطريق الدائرى بطول 1300 متر والثالث حتى كوبرى المنشية بطول 500 متر والقطاع الأخير حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكارى.

وأشار محافظ الجيزة أن الاعمال تتضمن توسعة الطريق على جانبى الترعة وإقامة ممشى سياحى ومواقف لسيارات السرفيس وساحات انتظار ونقاط خدمية بالقطاعات المغطاة بكل قطاع منها وغرف للإدارة ومناطق استثمارية لاستغلال العائد منها لصيانة الأعمال على أن تشمل الأعمال النهوض الحضارى بالمناطق المحيطة وتنفيذ مخططات مرورية لتحسين الحركة بها وتهذيب الاشجار ورفع كفاءة منظومة النظافة.

وشدد المحافظ على كافة الجهات المعنية بالإسراع من تيرة العمل لتسليمها وفق الجداول المحددة.

رافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمد عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لرى القاهرة والجيزة وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم وأشرف تامر رئيس حى الطالبية ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق وهويدا خالد مدير مديرية الإسكان وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى وخالد عبد الحميد مدير عام صرف شمال الجيزة ومحمد جمال مدير إدارة التسويق بالمحافظة.