اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية: تواجد ميدانى لجميع الأجهزة للتعامل مع حالة الطقس

الأربعاء، 12 أبريل 2023 12:43 م
محافظ الإسكندرية: تواجد ميدانى لجميع الأجهزة للتعامل مع حالة الطقس حالة الطقس
الإسكندرية جاكلين منير

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد فى جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميدانى على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التى تشير إلى سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية وغزيرة أحيانًا بنسبة حدوث 60 %.
 
وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.
 
وأضاف أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار. 
 
أرقام غرف الطواريء والخطوط الساخنة  لتلقى بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية: 
 
غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة:  علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول.
 
الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175
 
 
الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125
 
 
 
المنخفض الجوى
المنخفض الجوى

امطار غزيرة ومتوسطة
امطار غزيرة ومتوسطة

تمركز سيارات الصرف
تمركز سيارات الصرف

تمركز ييارات الصرف
تمركز ييارات الصرف



 

 


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