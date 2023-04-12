محافظ أسيوط يشدد على التنسيق والتعاون فى تنفيذ المبادرات الصحية بالمدارس

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية خاصة قطاعي الصحة والتعليم في تنفيذ المبادرات الصحية بالمدارس في القرى والنجوع والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح تلك الفعاليات وتحقيق الأهداف المرجوة منها لافتاً إلى أهمية تلك المبادرات التي تقدم الرعاية الصحية للطلاب والطالبات في المدارس وزيادة المناعة لديهم والوقاية من الأمراض وذلك في ظل الفحوصات الطبية والكشف المبكر عن أمراض الانيميا والسمنة والتقزم وشلل الأطفال وحملات التطعيم المختلفة مشيراً إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية بالمدارس بأهمية هذه المبادرات وكيفية الوقاية من الأمراض للحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع ككل ... جاء ذلك خلال لقاءه بالدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط وعبدالعزيز الزنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط.

وقد استعرض اللقاء ما تم تنفيذه من فعاليات وحملات ومبادرات خلال الفترة الماضية في قطاع التعليم بالتنسيق مع مسئولي الصحة وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة ونسب الإنجاز وتحقيق المستهدف فضلاً عن متابعة ومناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات القطاعين ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

وأكد محافظ أسيوط ،على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المبادرات والحملات بالشكل اللائق وعلى أكمل وجه خاصة تقديم الرعاية الصحية لتلاميذ وطلاب وطالبات بالمراحل التعليمية المختلفة والاهتمام بالعملية التعليمية خاصة بالأماكن والقرى البعيدة والوصول بمستوى الخدمة إلى أعلى المستويات مشيراً إلى المتابعة الدورية والمستمرة سواء بالمرور الميداني أو عقد اللقاءات والاجتماعات أو تكليف رؤساء المراكز والأحياء لكافة القطاعات للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وتذليل أية عقبات أو معوقات قد تحدث تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاُ لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما تضمن اللقاء مناقشة تذليل العقبات أمام نهو الأعمال في أسرع وقت ممكن وطبقًا لمشروعات قطاعي الصحة والتعليم في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري ووفقاً للشروط ومعايير الجودة.