محافظ أسيوط يستعرض معدلات الإنجاز بالمشروعات الجارى تنفيذها ضمن حياة كريمة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مع مسئولي دار الهندسة بمكتبه بديوان عام المحافظة في إطار متابعته الدورية لمعدلات الإنجاز والوقوف على آخر الأعمال ونسب التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصري .. حياة كريمة" في مرحلتها الأولى ومناقشة الملاحظات التي تم رصدها لتلافيها بشكل عاجل خاصة مع قرب انتهاء العمل بعدد من المشروعات ودخولها الخدمة في القريب العاجل بهدف تحسين جودة حياة المواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030، جاء ذلك بحضور اللواء مجدي أحمد محمود مدير قطاع الصعيد بدار الهندسة والمهندس محمد ماهر منسق المحافظة.

وخلال اللقاء استعرض محافظ أسيوط معدلات الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة والبالغ عددها 2000 مشروع في كافة القطاعات المختلفة (مجمعات الخدمات الحكومية – المجمعات الزراعية - مياه الشرب والصرف الصحي - الغاز الطبيعي - الإتصالات - الرصف - التموين - الزراعة - الصحة - الطب البيطري - الرى - كهرباء - تعليم) والتي يجري تنفيذها في 149 قرية و894 تابع في 7 مراكز على مستوى المحافظة موجها بإزالة جميع المعوقات التي تواجه أعمال المبادرة، وذلك لتعظيم الاستفادة من المشروعات.

وأكد المحافظ علي ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال بكل مشروع مع المتابعة المستمرة لأعمال الشركات المنفذة والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تقف حائلاً أمام عمليات التنفيذ حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات في مختلف القطاعات الهامة والحيوية التي تتعلق بحياته اليومية وكذلك لتعظيم الاستفادة من المشروعات المطروحة والتي غيرت وجه الريف المصري.

وأشار اللواء عصام سعد إلى متابعته المستمرة للمشروعات الجارية سواء من خلال جولاته الميدانية أو لقاءاته واجتماعاته مع المسئولين لتذليل كافة الصعاب والمعوقات بالإضافة إلى التنسيق مع كافة القطاعات المنفذة مما ساهم في دفع العمل بهذه المشروعات وتحقيق معدلات تنفيذ أعلى وقرب الانتهاء منها ودخولها الخدمة في القرب العاجل لافتاً إلى أن نجاح المحافظة في تنفيذ تلك المشروعات يأتي نتيجة تضافر كافة الجهود والتعاون المثمر بين كافة الاجهزة والقطاعات في المحافظة.

فيما أشاد مسئولي دار الهندسة للإستشارات الهندسية بالجهد المبذول من محافظ أسيوط وجهازه التنفيذي في تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" لتنمية وتطوير الريف المصري ورفع كفاءة البنية التحتية وتوفير حياة كريمة والنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

جدير بالذكر أن المشروعات الجاري تنفيذها ضمن حياة كريمة تتضمن مجمعات خدمات المواطنين بعدد 35 مشروع بتكلفة 358 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروع بتكلفة 259 مليون جنيه والشباب والرياضة 82 مشروع بتكلفة 266 مليون جنيه والاسعاف 39 وحدة اسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه والكبارى والمشايات 171 مشروع بتكلفة 198 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحي 149 مشروع بتكلفة 10 مليار و230 مليون جنيه ومياه الشرب 149 مشروع بتكلفة 2 مليار و 413 مليون جنيه والابنية التعليمية 131 مشروع (1227 فصل دراسي) بتكلفة 431 مليون جنيه والكهرباء 146 مشروع بتكلفة 4 مليار و936 مليون جنيه والرى 41 عملية بإجمالى 114 ترعة بتكلفة 733 مليون جنيه والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 مليون جنيه والتضامن الاجتماعي 36 مشروع بتكلفة 166 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروع والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه والغاز الطبيعي 149 مشروع والاتصالات 149 مشروع ومشروع سكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه و62 مشروع متنوع ما بين (اسواق ومواقف ونقاط اطفاء) بتكلفة 434 مليون جنيه و4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و10 محطة سكة حديد وواحد محطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه بتكلفة إجمالية لكافة المشروعات بلغت 44 مليار جنيه.