مجلس مدينة بسيون فى الغربية يعلن تقديم قروضا مالية للمواطنين.. اعرف التفاصيل

الغربية مصطفى عادل

أعلن مجلس مدينة بسيون بمحافظة الغربية عن توافر قروض بمجلس المدينة والوحدات المحلية التابعة له، للمرأة المعيلة بنسبة 2%، وقروض صندوق التنمية المحلية بنسبة 6%.

وأوضح مجلس المدينة فى منشور رسمى، أنه يجب استيفاء الطلبات الشروط لتوفير فرص عمل تساعد على الحد من البطالة.

وأشار المنشور أنه تم استناد مهام استكمال الأوراق ومتابعة الإجراءات اللازمة مع إدارة تنمية القرية بمجلس المدينة، ومسئول القروض بالوحدات المحلية التابعة لمجلس المدينة.





في سياق متصل أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في وقت سابق، عن موافقة صندوق التنمية المحلية على تمويل 464 مشروعًا صغيرًا ومتناهى الصغر حتى نهاية شهر مارس الماضى باستثمارات 7,7 ملايين جنيه، ليصبح إجمالى ما تم إقراضه منذ بداية العام المالى الحالى عدد 1722 مشروعًا باستثمارات 29,4 مليون جنيه، منها 1172 مشروعًا للمرأة المعيلة بنسبة 68% من إجمالى المشروعات، لافتا إلى أن نسبة مشروعات المرأة فى محافظة أسيوط بلغت 100%، وتجاوزت 75% فى محافظات بورسعيد والقليوبية والبحيرة والاسماعيلية والبحر الأحمر.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن صندوق التنمية المحلية يعد إحدى وسائل دعم تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية على أرض المحافظات وعلى مستوى كل الوحدات المحلية وكفور ونجوع مصر، لافتاً إلى أن الصندوق يهدف إلى دعم اقتصاديات القرى وتحويلها إلى قرى منتجة وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر توفر الدخل وتحسن من الأحوال المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية خاصة فى القرى، ويهدف أيضاً إلى تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية فى تنمية الاقتصاد الريفى من خلال تحمل المقترضين جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله.