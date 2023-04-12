مباحثات سودانية مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي حول تحقيق الاستقرار

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حث نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، الثلاثاء، مع أنيتا فيبر، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، وبحضور السفير ايدان اوهارا، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان، التطورات السياسية بالبلاد، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار، من خلال استكمال العملية السياسية، وتشكيل حكومة انتقالية، وصولا إلى تحول ديمقراطي بقيام الانتخابات.

وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي، في بيان إن اللقاء تطرق إلى التطورات في منطقة القرن الأفريقي.

وأشاد دقلو بالجهود المبذولة، من قبل الاتحاد الأوروبي، لدعم استقرار السودان والمنطقة، وقدم شرحا حول تطورات العملية السياسية الجارية، مؤكدا الالتزام بما تم الاتفاق عليه، ودعم الجهود الرامية لإلحاق الأطراف غير الموقعة.

من جانبها أكدت مبعوثة الاتحاد الأوروبي، دعم الجهود السودانية المبذولة، للوصول إلى اتفاق نهائي يحقق الاستقرار للبلاد، وأعربت عن استعدادهم للتعاون والتنسيق، في إطار إحلال السلام والاستقرار في السودان والإقليم .