مايا مرسى: عملة نادرة وحضرة العمدة من المسلسلات الهادفة بدراما رمضان

كتب محمود راغب

كشفت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، أنها من خلال متابعة مسلسلات رمضان 2023، لمست وجود مسلسلات هادفة مثل مسلسل "عملة نادرة" للشركة المتحدة، بطولة الفنانة نيللى كريم التى قدمت شخصية المرأة الصعيدية القوية التى تحاول الحفاظ على ميراثها وميراث ابنها، وتخوض صراعاً شرساً وترفض الاستسلام لحرمانها من توريث الأرض، وتخوض حرباً من أجل الحصول على حقوق ابنها من أهل زوجها بعد وفاته، وتسلط الضوء على العادات والتقاليد البالية التى تسمح للمرأة بأن تحصل على أموال بدلاً من الأرض ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة عن العادات والتقاليد.

وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن من بين المسلسلات الاجتماعية الهامة، مسلسل "حضرة العمدة" للفنانة روبى والكاتب إبراهيم عيسى، والذى تناول قضايا غاية الأهمية مثل ختان الإناث، والزواج المبكر، و الهجرة غير الشرعية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أن أى عمل فنى لابد أن يهدف إلى رفع الوعى بقضايا المجتمع الذى نعيش فيه، وتسليط الضوء على النماذج البارزة والناجحة.

وأضافت رئيسة المجلس ، أن صناع الدراما عليهم مسئولية مجتمعية أمام المجتمع، ويقع على عاتق جميع القائمين على الأعمال الفنية من مؤلفين ومخرجين وممثلين ومنتجين المسئولية الكاملة تجاه حماية أفراد المجتمع مما يعرض على الشاشات، من خلال اختيار الأدوار والموضوعات الهادفة وليست الرابحة فقط.

وتابعت رئيس المجلس القومى للمرأة قائلة: نحن نرفض أي دراما مهينة أو مسيئة أو تضر المجتمع".

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عددا من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم ، أبرزها مسلسل حضرة العمدة، وعملة نادرة ، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، وجعفر العمدة ، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو ، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.