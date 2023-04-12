اليوم السابع
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الأربعاء، 12 أبريل 2023 08:42 م
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لمحة قانونية.. للصادر بحقهم أحكام بالبراءة :"ازاى تسترد قيمة الكفالة؟ "

الأربعاء، 12 أبريل 2023 08:00 م
لمحة قانونية.. للصادر بحقهم أحكام بالبراءة :"ازاى تسترد قيمة الكفالة؟ " أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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فى بعض القضايا سواء كانت جناية أو جنحة قد يحصل المتهم على إخلاء سبيل من النيابة أو المحكمة على ذمة القضية بكفالة مالية، نظير إطلاق صراحه.

وكفالة هى ضمان أن المتهم لن يتخلف عن حضور التحقيقات أو أمام المحكمة فى حال إحالة القضية للمحاكمة، وفى حال عدم حضور المتهم سيتم مصادرة المبلغ مع إصدار قرار بالقبض على المتهم.

وفى حال حصول المتهم حكما بالبراءة فى القضية التى أخلى على ذمتها بكفالة يستطيع أن يسترد قيمة الكفالة.

ما هى الأوراق المطلوبة لصرف الكفالة؟

ـ طلب من صاحب الكفالة.

ـ ثلاث صور من البطاقة.

ــ صورة شهادة من الجدول.


لمحه قانونيه

الكفاله

استرداد الكفالة



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