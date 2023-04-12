اليوم السابع
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الأربعاء، 12 أبريل 2023 11:48 م
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"لازم تعرف".. ما هى حقوق الزوجة الحامل حال طلاقها؟

الأربعاء، 12 أبريل 2023 11:00 م
"لازم تعرف".. ما هى حقوق الزوجة الحامل حال طلاقها؟ محكمة الأسرة -أرشيفية
كتب أحمد حسني

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سلسلة جديدة يقدمها اليوم السابع لشرح وتقديم العديد من المعلومات القانونية التي يحتاجها المواطنين في كافة الاحداث اليومية والأسرية والتعاملات مع الجهات الحكومية وغيرها، وعلى مدار 30 حلقة يقدم اليوم السابع العديد من المعلومات الهامة نكملها معا طيلة شهر رمضان المبارك تحت عنوان "لازم تعرف".

 

الحلقة الحادية والعشرون

يقول المحامى خالد محمد إن حقوق المرأة إذا طلقها زوجها خلال الحمل تنقسم إلى:

 

- المرأة الحامل إذا كانت مطلقة فلها نفقة عدة حتى تضع الحمل، لأن عدة الحامل تكون بوضع الحمل.

- كما أن الرجل إذا طلق زوجته فعليه أن ينفق عليها حتى تنقضى عدتها.

- على الزوج نفقة ولده حال الحمل وحال الرضاعة ولا يلزم الأمَّ ذلك ولو كانت غنية، ويدخل في النفقة: تكاليف الولادة، والمسكن، والمأكل والمشرب، والكسوة، وأجرة الرضاع وما يحتاجه الولد من دواء وغيره فإذا وضعت المطلقة حملها فلا نفقة لها.


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