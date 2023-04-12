كلية الهندسة جامعة المنصورة تحصل على 3 شهادات أيزو.. اعرف التفاصي

الدقهلية شريف الديب

حصلت كلية الهندسة جامعة المنصورة، اليوم على اعتماد شهادة الأيزو فى مجالات متعددة تخدم منظومة العمل بكلية الهندسة، تزامنًا مع احتفال الكلية باليوبيل الذهبى لإنشائها. حيث تسلم الدكتور محمد عبد العظيم عميد الكلية شهادات الأيزو 9001 - 14001 – 45001 فى مجالات نظم إدارة الجودة، ونظم إدارة البيئة، ونظم إدارة السلامة والصحة المهنية فى حفل بقاعة الدكتور رشاد البدراوى بحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية ومديرى البرامج النوعية وفريق عمل إعداد ملفات الأيزو وأعضاء الجهاز الإداري.

يذكر بأن حققت كلية الهندسة فوزًا عظيمًا بحصولها على المركز الأول فى جائزة التميز الحكومى على مستوى الجمهورية، يأتى ذلك تتويجًا لما تحظى به جامعة المنصورة برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة، ونتاجًا لما شهدته كلية الهندسة فى الفترة الأخيرة من طفرة إنجازات منذ تولى الدكتور محمد عبد العظيم عميدًا للكلية، وتكوين فرق عمل قامت بتنفيذ ووصول الكلية إلى وضعها الحالى المشرف.