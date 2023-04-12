اليوم السابع
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كشف غموض واقعة مصرع عامل بطعنات فى قرية سمهود بقنا

الأربعاء، 12 أبريل 2023 02:21 ص
كشف غموض واقعة مصرع عامل بطعنات فى قرية سمهود بقنا حبس - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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كشف الأجهزة الأمنية بقنا تفاصل واقعة مقتل عامل بطعنات بالجسم فى قرية سمهود، التابعة لدائرة مركز أبوتشت شمالى قنا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

كان تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع عامل بطعنات آلة حادة، وتبين مصرع علي.ر، 60 عاما، إثر إصابته بطعنات متفرقة بالجسم، بقرية سمهود فى أبوتشت.

وكشف تحريات مباحث مركز شرطة أبوتشت شمال قنا، أن المتهم فى الواقعة رمضان.ع، 30 عاما، نجل المجنى عليه، يعانى من مرض نفسى، طعنه عدة طعنات بآلة حادة، تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتحفظ على المتهم.

 
 

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