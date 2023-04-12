"كتف في كتف".. احتفالية لتوزيع كراتين رمضان على 350 أسرة بقرى أسوان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان ومكتب مشروعات الأورمان بأسوان، فى توزيع 350 كرتونة مواد غذائية على 350 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرى العليقات والكلاحين والكروم والقفطية مركز دراو بمحافظة أسوان، وذلك ضمن مبادرة "كتف فى كتف" والتى أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة أسوان وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء أشرف عطيه، محافظ أسوان، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقال محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق مبادرة "كتف في كتف" أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك و بمشاركة 30 جمعية رئيسية كبرى، ويندرج أسفلها 25 ألف جمعية قاعدية على مستوى الجمهورية، حيث ستعد المبادرة الأكبر لتحقيق الحماية الاجتماعية فى المجتمع المصرى، وبمشاركة عددًا كبيرًا من الشباب المتطوع فى كل محافظات مصر.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وأضاف شعبان، أن إستراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة فسيتم بجانب توزيع 4000 كرتونة مواد غذائية على الأسر غير القادرة وأنه هذا العام تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها.

والجدير بالذكر أن الجمعية وفي سبيل نجاح مشروعها الإنساني لتوزيع شنطة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة يتعاون فريق عملها مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة لكى تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلي، لافتًا إلى أن توزيع الأورمان لكراتين المواد الغذائية في محافظة أسوان، يشمل جميع عزب ونجوع وقرى في جميع مراكز المحافظة.