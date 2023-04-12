اليوم السابع
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الأربعاء، 12 أبريل 2023 06:13 م
أكرم القصاص
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قناة الناس تنقل صلاة التراويح من باراماتا فى أستراليا.. فيديو

الأربعاء، 12 أبريل 2023 04:55 م
قناة الناس تنقل صلاة التراويح من باراماتا فى أستراليا.. فيديو صلاة التراويح
كتب لؤى على

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أذاعت قناة الناس، اليوم الأربعاء، تحت شعار "سفراء دولة التلاوة"، الصلاة من أحد مساجد باراماتا فى أستراليا، حيث أم الصلاة القارىء الشيخ أيمن حجازي، أحد مبتعثى وزارة الأوقاف إلى إستراليا.

 

وتنقل قناة الناس تحت شعار "سفراء دولة التلاوة"، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

 

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.

 

 


قناة الناس

صلاة التراويح

الشركة المتحدة

استراليا



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