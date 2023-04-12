قراصنة يهاجمون ناقلة نفط سنغافورية قبالة كوت ديفوار

كتب محمد جمال

هاجم مجهولون يشتبه أنهم قراصنة ناقلة نفط تحمل علم سنغافورة قبالة كوت ديفوار فى خليج غينيا، وأوضحت هيئة الملاحة البحرية والموانئ في سنغافورة أن الناقلة المختطفة على متنها 20 من أفراد الطاقم من جنسيات مختلفة، مشيرة إلى أنها تعمل عن كثب مع مالك السفينة ومراكز بحرية دولية لمراقبة الوضع وتقديم المساعدة اللازمة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وفي ذات السياق أفاد مصدر أمنى من كوت ديفوار أن زورق دورية أرسل لإنقاذ الناقلة لكنه لم يتمكن من تحديد مكانها بسبب إطفاء المنارة الخاصة بها.