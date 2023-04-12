اليوم السابع
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قراصنة يهاجمون ناقلة نفط سنغافورية قبالة كوت ديفوار

الأربعاء، 12 أبريل 2023 04:38 م
قراصنة يهاجمون ناقلة نفط سنغافورية قبالة كوت ديفوار قراصنة
كتب محمد جمال

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هاجم مجهولون يشتبه أنهم قراصنة ناقلة نفط تحمل علم سنغافورة قبالة كوت ديفوار فى خليج غينيا، وأوضحت هيئة الملاحة البحرية والموانئ في سنغافورة أن الناقلة المختطفة على متنها 20 من أفراد الطاقم من جنسيات مختلفة، مشيرة إلى أنها تعمل عن كثب مع مالك السفينة ومراكز بحرية دولية لمراقبة الوضع وتقديم المساعدة اللازمة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
 
وفي ذات السياق أفاد مصدر أمنى من كوت ديفوار أن زورق دورية أرسل لإنقاذ الناقلة لكنه لم يتمكن من تحديد مكانها بسبب إطفاء المنارة الخاصة بها.

قراصنة

كوت ديفوار

خليج غينيا

سنغافورة



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