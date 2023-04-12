اليوم السابع
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الأربعاء، 12 أبريل 2023 07:12 م
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غدا.. استكمال محاكمة المتهم بالشروع فى قتل زوجته بالأميرية

الأربعاء، 12 أبريل 2023 06:00 م
غدا.. استكمال محاكمة المتهم بالشروع فى قتل زوجته بالأميرية محكمة- أرشيفية
كتب كريم صبحى

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تواصل محكمة جنايات القاهرة، غدا الخميس محاكمة المتهم بالشروع فى قتل زوجته فى منطقة الأميرية.
 
بدأت أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة الإميرية إخطارا من المستشفي بوصول ربة منزل مصابة بطعنات فى أنحاء متفرقة من جسدها، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
 
وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة زوج المجنى عليها بعدما صارحته بخيانتها فطعنها بسكين المطبخ، تم القبض على المتهم وأحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وأحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.
 
 
 

 


جنايات القاهرة

أخبار الحوادث

الاميرية

الشروع فى قتل



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