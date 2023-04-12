طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج تنظم زيارة إلى العاصمة الإدارية لتتفقد المشروعات القومية

سوهاج محمود مقبول

نظم طلاب من أجل مصر جامعة سوهاج رحلة تعريفية وتثقيفية لعدد من طلاب الجامعة لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة والتعرف على المشروعات القومية العملاقة الجاري إنشاءها وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للجامعات والمؤسسات المختلفة بضرورة تنظيم زيارات ميدانية للشباب لزيارة المشروعات الجديدة التى تنفذها الدولة المصرية والتعرف على المجهود المبذول لتنفيذ هذه المشروعات فى ظل الطفرة التنموية التى تشهدها البلاد فى تطوير البنية التحتية.

من جهته، قال الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورئيس طلاب من أجل مصر، إن هذه الزيارة تأتى ضمن سلسلة زيارات قام بها طلاب من أجل مصر لزيارة المشروعات القومية و مشروعات حياة كريمة من أجل بث روح الانتماء فى نفوس الطلاب وغرس فيهم حب الموطن بجانب تعريفهم بالجهود التي تقوم بها الدولة فى عملية التنمية والبناء من أجل تحقيق مستقبل أفضل لهم ولابنائهم من بعدهم.

وأضاف النعمانى، أن هذه الزيارة ضمت مايزيد عن 100 طالب وطالبة من طلاب جامعة سوهاج إضافة الى مشرفى طلاب من أجل مصر وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأوضح أن الزيارة شملت تفقد مبنى رئاسة مجلس الوزراء ومبنى البرلمان الجديد ومبنى كاتدرائية ميلاد السيد المسيح ومشاهدة الاستعدادات التي تتم بها مع قرب عيد القيامة المجيد، كما تضمنت الزيارة زيارة مبنى البرج الايقوني العملاق ثم أداء صلاة العصر بمسجد الفتاح العليم، واختتام الزيارة بتفقد النصب التذكاري لشهداء الوطن.

ولفت رئيس طلاب من أجل مصر أن هذه الزيارة تعد استكمالا لسلسة زيارات ميدانية نظمها طلاب من أجل مصر لطلاب الجامعة بدأت بزيارة مشروعات حياة كريمة بمختلف مراكز محافظة سوهاج ضمن مبادرة "من حقك تعرف" التى أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وشاركت فيها طلاب من اجل مصر لتعريف الشباب باهمية المشروعات القومية والخدمية التى غيرت وجه الحياة فى الريف المصرى ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

جدير بالذكر أن طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج هو كيان طلابي قوى يسعى لبناء كوادر شبابية وطنية متميزة تتربى على حب الوطن وخدمة أهله من خلال تنظيم الأنشطة العلمية والرياضية والثقافية والاجتماعية المختلفة بما يزيد عن ١٥٠ نشاط فى العام الدراسى الواحد.