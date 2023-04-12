طلاب جامعة الأقصر يزورون المنطقة الصناعية بالبغدادى .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظم طلبة جامعة الأقصر زيارة لمنطقة البغدادى الصناعية للتعرف على المشروعات القومية، وذلك تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بتنظيم زيارات ميدانية لطلاب الجامعات إلى المشروعات القومية لتوعيتهم بالإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات.

وتم تنظيم الزيارة لطلبة الجامعة إلى المنطقة الصناعية بالبغدادي، أحد المشروعات القومية بمحافظة الأقصر، وسط أجواء مميزة حيث تفقد الطلاب مختلف المصانع والوحدات الصناعية، واستمعوا من مسؤولي هيئة التنمية الصناعية لشرح مفصل عن المجمع الصناعي، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل بمحافظة الأقصر، وتوفير فرص عمل مناسبة لشباب المحافظة.

وأكد الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، على أهمية هذه الزيارات لطلاب الجامعة؛ لتفقد المشروعات التنموية، وأثرها الإيجابي، في رفع الوعي لديهم بمقومات مجتمعاتهم، وتعزيز انتمائهم لبلدهم، من خلال اطلاعهم على جهود الدولة، وإشراكهم في الخطة الوطنية للتطوير؛ لتأهيلهم ليصبحوا كوادر قادرة على بذل الجهود في دفع عجلة التنمية، وتحقيق رفعة الوطن.

فيما استقبلت مستشفى الأطفال التخصصي بالعديسات بالأقصر وفدا من شباب جامعة الأقصر مكون من 60 طالب وطالبة للتعرف على خدمات المستشفى، وذلك تنفيذاً للتعليمات الصادرة عن رئاسة الجمهورية بزيادة الوعي لدى الطلاب الجامعيين والشباب من خلال تنفيذ زيارات ميدانية للمشروعات القومية طبقا لرؤية مصر لأهداف الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، حيث كان فى استقبال الطلاب الدكتور محمد علي حسن العجمي مدير المستشفى، والدكتور يوسف محمد نائب مدير المستشفى.

وخلال الزيارة شاهد الطلاب فيديو للتعريف بأقسام المستشفى، والخدمات المقدمة بها، وعرض تقديمي للتعرف على إمكانيات المستشفى، وتناوب على تعريف خدمات المستشفى للطلاب أثناء الجولة التعريفية، كلا من الدكتورة جهاد محمد، والدكتور محمد رمزي، والدكتور محمد حساني، والدكتور مصطفى عبد الله، ومستر محمد عبد الرحيم، ثم دار حوار بين الطلاب وقيادات المستشفى حول منظومة التأمين الصحي الشامل التي تطبقها الهيئة العامة للرعاية الصحية، وكيفية الاستفادة منها، من خلال الإجابة على تساؤلات الطلاب.











