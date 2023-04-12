طقس متقلب فى دمياط.. وتوقف حركة الصيد ببحيرة المنزلة وبوغاز عزبة البرج

تعرضت جميع مدن محافظة دمياط لموجة من الطقس السيء وأجواء غير مستقرة على مدار الساعة مع سقوط امطار غزيرة خاصة علي المدن الساحلية.

وتعرضت جميع مدن محافظه دمياط لموجة التقلبات الجوية، مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة، وظهور سحب متراكمة واختفاء الشمس، مع توقعات باستمرار سقوط الأمطار علي مدار اليوم.

وأثرت حالة الطقس وسقوط الأمطار على حركة الصيد، حيث توقفت مراكب الصيد عن العمل في بحيرة المنزلة وكذلك بوغاز عزبة البرج.

من ناحية أخرى، شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط علي رؤساء الوحدات المحلية و شركة مياه الشرب والصرف الصحى لشفط تجمعات الأمطار بجميع المناطق .