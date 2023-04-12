اليوم السابع
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الأربعاء، 12 أبريل 2023 12:16 م
أكرم القصاص
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طقس متقلب فى دمياط.. وتوقف حركة الصيد ببحيرة المنزلة وبوغاز عزبة البرج

الأربعاء، 12 أبريل 2023 11:39 ص
طقس متقلب فى دمياط.. وتوقف حركة الصيد ببحيرة المنزلة وبوغاز عزبة البرج جانب من رفع تراكمات الأمطار
دمياط معتز الشربينى

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تعرضت جميع مدن محافظة دمياط لموجة من الطقس السيء وأجواء غير مستقرة على مدار  الساعة  مع سقوط امطار غزيرة خاصة علي المدن الساحلية.

وتعرضت جميع مدن محافظه دمياط  لموجة التقلبات الجوية، مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة، وظهور سحب متراكمة واختفاء الشمس، مع توقعات باستمرار سقوط الأمطار علي مدار اليوم. 

وأثرت حالة الطقس وسقوط الأمطار على حركة الصيد، حيث توقفت مراكب الصيد عن العمل  في بحيرة المنزلة وكذلك بوغاز عزبة البرج.

من ناحية أخرى، شددت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط علي رؤساء  الوحدات المحلية و شركة مياه الشرب والصرف الصحى لشفط تجمعات الأمطار بجميع المناطق .

وفى هذا السياق، تم الدفع بتلك المعدات والفرق  التابعة لشركة مياه الشرب والوحدات المحلية لشفط تجمعات الأمطار بجميع المناطق لتيسير الحركة المرورية.

ووجه " محافظ دمياط " تعليماته إلى رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية لتلك الأعمال، لافتة الى أنه يتم متابعة الموقف أولا بأول من خلال غرفة عمليات ديوان عام المحافظة.

 

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