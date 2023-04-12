اليوم السابع
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الأربعاء، 12 أبريل 2023 03:12 م
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طؤارى فى غرف عمليات المرور بسبب سوء الأحوال الجوية على الطرق السريعة

الأربعاء، 12 أبريل 2023 03:04 م
طؤارى فى غرف عمليات المرور بسبب سوء الأحوال الجوية على الطرق السريعة مطر ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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بدأ اليوم الأربعاء عمل غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور، بعد سقوط أمطار على الطرق أو تلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة بعد توقعات الأرصاد الجوية باستمرار تلك الأجواء حتى نهاية اليوم  .
 
 
وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور و الميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق
 
 
كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال
 
 
وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق او حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000
 
 
 
 

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