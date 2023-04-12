اليوم السابع
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ضبط 487 أسطوانة غاز مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

الأربعاء، 12 أبريل 2023 02:33 م
ضبط 487 أسطوانة غاز مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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  شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملات رقابية مكثفة لمواجهة بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء  بالتنسيق مع مباحث التموين .
 
وأسفرت الحملات الرقابية عن ضبط 487 أسطوانة  غاز منزلية بمركز الدلنجات   تم تجميعها بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 
 
يذكر أن  الحملات التموينية  على مستودعات  الغاز بمدينة دمنهور قد أسفرت عن ضبط سيارة  محمله بعدد 97 إسطوانة غاز كبير مملوءه قام صاحبها بتجميعهم لإعادة بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه.
 
 وتم مصادرة المضبوطات والتحفظ عليها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين 
 
من جانبها شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء .
 

 


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