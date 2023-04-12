اليوم السابع
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ضبط صاحب محل ضرب طفلا وصوره بالفيديو ونشره بالسوشيال ميديا

الأربعاء، 12 أبريل 2023 12:53 م
ضبط صاحب محل ضرب طفلا وصوره بالفيديو ونشره بالسوشيال ميديا حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) وبصحبته نجله (10 سنوات) مقيم بذات العنوان، وقرر بتضرره من (مالك أحد محلات الهواتف المحمولة) لقيامه بالتعدى على نجله بالضرب وتصويره مقاطع فيديو أثناء تعديه عليه ونشرها على موقع "يوتيوب".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها (المشكو فى حقه ، وعامل بذات المحل - مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

 


ضرب طفل

اخبار الحوادث

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