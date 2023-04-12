ضبط سيدة تنصب على المواطنين بأموال مزورة فى التجمع

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بوقوع حادث تصادم سيارة بعمود إنارة بدائرة القسم، وبالإنتقال .. تم التقابل مع طرف أول ("مالك محل ذهب") وعُثر بحوزته على مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" طرف ثان ("إحدى السيدات") مستقلة السيارة المُشار إليها "ملكها" ، وبحوزتها مبلغ مالى مقلد.

بمواجهة الطرف الثانى أقرت بقيامها بالشروع فى النصب على الطرف الأول وذلك بإعطائه مبلغ مالى مزور ، مقابل إستيلائها على المبلغ المالى المضبوط بحوزته ، وحال محاولة هروبها فوجئت بقيامه بالقفز داخل السيارة وتمسكه بعجلة القيادة مما أدى إلى اصطدامها بعمود إنارة بمحل البلاغ وتوقفها.

وبسؤال الطرف الأول عن مصدر العملات الأجنبية أقر بأنه يقوم بتجميعها بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.