ضبط المتهم بقتل طفل بالشرقية بسبب خلافات مع والده

الشرقية - فتحية الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط شاب؛ متهم بقتل طفل عمره سنوات؛ وذلك بعدما أنهى حياة الطفل ذبحا بسبب خلافات مع والده (ابن عمه) فى قرية تل روزن التابعة لمركز بلبيس.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بالعثور على طفل مقتولا فى قرية تل روزن التابعة لمركز بلبيس.

وتبين من التحريات الأولية مقتل الطفل إثر تعرضه لجرح ذبحي داخل أحد منازل القرية، فيما جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المركزي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة ابن عم والد الطفل، وأن المتهم قد أنهى حياة الطفل المجني عليه بواسطة شفرة، فيما تم ضبط المتهم وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث.