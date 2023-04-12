اليوم السابع
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ضبط أسماك رنجة وفسيخ فاسدة قبل بيعها للمواطنين فى الوراق.. صور

الأربعاء، 12 أبريل 2023 01:39 م
ضبط أسماك رنجة وفسيخ فاسدة قبل بيعها للمواطنين فى الوراق.. صور ضبط أسماك رنجة وفسيخ فاسدة قبل بيعها للمواطنين فى الوراق
كتبت – مرام محمد

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شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري في إطار دورها الرقابي على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من سلامة وصلاحية السلع والمواد الغذائية المعروضة للمواطنين للحفاظ على الصحة العامة.

وتمكنت حملات المحافظة ومديرية الطب البيطري من ضبط 830 كجم أسماك مملحة ومدخنة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي محملة بسيارة نصف نقل بناحية الوراق قبل توزيعها أو بيعها للمواطنين.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه لا تهاون مع المخالفين وأن الحملات على الأسواق ومحلات بيع كافة السلع مستمرة لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار وضمان سلامة السلع المعروضة للمواطنين، منوها إلى أنه يتابع نتائج الحملات التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن وأحياء المحافظة يوميا لضمان سلامة السلع الغذائية المطروحة للمواطنين وبالأسعار المناسبة .

يُذكر أن حملات الرصد والمتابعة بالمحافظة نجحت مؤخرا من ضبط مصنع طحينة غير مرخص بقرية الشرفا بالصف يتلاعب فى مستلزمات الإنتاج من خلال إضافة بودرة السيراميك وقشور الفول السودانى في أعمال التصنيع بغرض زيادة الإنتاج.

وتمكنت الحملة من ضبط 2.5 طن سمسم و5 طن بودرة سيراميك و5 طن قشر وكسر فول سودانى و200 كجم زيت.

ضبط أسماك رنجة وفسيخ فاسدة قبل بيعها للمواطنين فى الجيزة
ضبط أسماك رنجة وفسيخ فاسدة قبل بيعها للمواطنين فى الجيزة

 

ضبط أسماك رنجة وفسيخ فاسدة قبل بيعها للمواطنين فى الوراق
ضبط أسماك رنجة وفسيخ فاسدة قبل بيعها للمواطنين فى الوراق

 

ضبط أسماك مملحة فاسدة قبل بيعها للمواطنين فى الوراق
ضبط أسماك مملحة فاسدة قبل بيعها للمواطنين فى الوراق

حملات تموينية

التموين

تموين الجيزة

الرقابة على الأسواق

محافظة الجيزة

اسماك فاسدة



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