صرف دفعة تعويضات جديدة لمزارعين بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم أسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بشمال سيناء بنطاق بمركز الشيخ زويد.

واوضح البيان أن المزارعين تم مراجعه ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمده 15 يوم من تاريخ 12/4/2023 إلي 26/4/2023 والاسماء بمركز الشيخ زويد لعدد 13 مزارعا، تبدأ باسم طلال سليمان خضر، ووتنتهي باسم ورثة محمد حميد محمد جمعه.

وسبق وأعلن مجلس مدينة الشيخ زويد اليوم الثلاثاء كشفا بأسماء 26 من مستحقى تعويضات بعض المباني المتضررة المستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد.

وأوضح البيان أن الاستحقاق للصرف بتاريخ 2023/8/18 ببطاقة الرقم القومي من فروع البنك كلا حسب تواجده.

وأسماء المقرر لهم تعويضات هم : حسنه محمد سالم ابو العراج، وسامي حرب محمد فريج، و محمد حسین محمد جمعه، ووضحة حسين مسلم حسين، و عبد الرحمن حرب محمد فريج، وخالد محمد مسلم اسبيتان، و خضرة حمیدان محمد ابو العراج، ونعيمة موسى سالمان هاني، و يوسف سالم عيد الاقرع، ومحمد محسن عبد الرحمن محسن، وأحمد حمدان سلامه ابو جغيمان، و عبد الرحمن حسين محمد جمعه، ومحمد حسين سالمان رافع، و امغصيب احميدان سالم حسن، وفایزه محمد مسلم عتيق، وعبد اللطيف سويلم عوده حماد، محمود محمد سويلم حمدان، وصفاء مسلم عوده الله حسن، وعبد الهادي محمد حمدان سلامه، ومحمود محمد قطيفان هاني، وعبد الله سليمان عواد عياد، وامنه سالم سلیم مزید، ومريم محمد عوتلله سلامه، ومحمد زيتون عيد زيتون، ومحمد احمد اسعيد سالمان، و احمود محمد حمود محمد.

وسبق وأعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، كشفا بأسماء مستحقى تعويضات بعض المبانى المتضررة المستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد والقرى التابعة له، بتاريخ استحقاق يوم الأربعاء 2023/4/12 ببطاقة الرقم القومي .

وهم هاني سلمي اقطيفان سلمي، هاني اقطيفان سلمي هاني، حمده حمدان حماد ابوشله، هند سلمي اقطيفان سلمي، بدريه صالح سلامه سلیمان، إبراهيم محمد مسلم عابد، اسماعيل علي عيد علي، هبه حمدان سالمان سلامه، صابره سليمان مبارك صباح، باسم سالم عيد الأقرع، نادية حسن عيد سالم، أحمد محمد عوده حسن، عبير محمد محمد محمد، سهيلة مسعد سويلم سليمان، رغدة سليمان حمدان عودة الله، ابراهيم راشد مبارك بريك، ناصر سليم سلمان سلیم، محمد سالم جبر زاید، مهدي سالم جبر سالم، عبدالله سليم سلمان سلیم، سلمي حسين محيسن عراده، ورثة المرحوم سلمي سلامه أبوهاني، نها أحمد ابراهيم محمد، سلیمان حسین عبدالله طبيق، موسي سلمي سلامه ابوهاني، نعمه فتحي عبدالرحمن محمد، سالم محمد مسلم كريشان، ماجد مصطفى محمد عواد، ناجي سليم سلام مزيد، أحمد سلامه سالمان هاني، محمود عبدالله سويلم.

وكشف بعدد 12 أسماء مستحقي تعويضات بعض المباني المتضررة المستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد نسبة %25 تعديلات بتاريخ استحقاق يوم الثلاثاء الموافق 2023/4/11 ببطاقة الرقم القومي وهم محمد حماد ابراهيم سالم، مسعد غيث سالم عبيد، محمد سليم سالم الطبيقي، يوسف سلامه مسلم صالح طياب اقطيفان سلامه مهنا، مریم سلمي سلامه أبو عبيد، مريم سالم حسن عبدون، حسین سلامه حسین عوض، صفاء محمد حجازي الشواف، أحمد سالمان إقطيفان هاني، نايف سلامه حسن سلامه، عبدالله سالم عید سالم.