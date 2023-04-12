شرطة بريطانيا: هاتف محمول يبلغ عن سرقته في لندن كل ست دقائق

أحمد علوى

كشفت أرقام رسمية للشرطة البريطانية أن هاتفاً جوالاً يُسرق في لندن كل ست دقائق، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وتم سرقة 90 ألفا و864 هاتفًا - أي ما يعادل 250 هاتفًا يوميًا - في جميع أنحاء العاصمة العام الماضي، وفقًا للإحصائيات التي قدمتها الشرطة.

وكشفت الشرطة أن منطقة وستمنستر هي نقطة ساخنة لسرقة الهاتف المحمول في لندن، حيث سُرق 25 ألفا و 899 هاتفًا محمولًا هناك في عام 2022 ، أي ما يقرب من 30 % من إجمالي سرقة الهواتف المحمولة في جميع أنحاء العاصمة.

وجاءت كامدن في المركز الثاني حيث سرق 7900 هاتف، تليها ساوثارك وهاكني.. وشهدت منطقة بيكسلي أقل عدد من السرقات، حيث بلغت 432 هاتفاً محمولاً.

وكشفت الأرقام أيضًا عن أن حوالي 2 % فقط من الهواتف المحمولة المسروقة في لندن العام الماضي قد تم استردادها في وقت لاحق.