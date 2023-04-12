سيدة تلاحق زوجها بدعوى نفقة فرش وغطاء بـ40 ألف جنيه بعد عامين من هجره لها

كتبت أسماء شلبي

أقامت زوجة دعوي متجمد نفقة فرش وغطاء، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وطالبته بسداد مبلغ 40 ألف جنيه، وذلك بعد طردها من منزل الزوجية وهجره لها طوال عامين، وزواجه بسيدة أخري، لتؤكد:" زوجي منح منقولاتي ومصوغاتي لزوجته ووالدته وشقيقته، مما دفعني لملاحقته بدعوي حبس، في ظل إصراره علي إجباري علي التنازل عن حقوقي ونفقات أطفالي".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة :"زوجي أعتاد خيانتي وعندما أعترض يعنفني، ويحرمني من نفقاتي رغم امتلاكه شركة تدر له مئات الآلاف سنوياً، بخلاف تخلفه عن تحمل المسؤولية الخاصة بأولاده، وعندما عقد جلسة ودية لحل المشاكل بيننا تعدي علي بالضرب المبرح، ولاحقني بالسب والقذف بأبشع الألفاظ".

وأشارت الزوجة:" تركني معلقة طوال عامين ورغم الإساءة من جانبه رفض كافة الحلول الودية وتزوج ونسي أطفاله، ولم أري منه جنيه واحد نفقات منذ عامين، بخلاف رفضه سداد حقوقي الشرعية، ورد ثمن المنقولات التي بددها ووزعها علي أسرته وزوجته، وتسببه لي بالضرر المادي والمعنوي ".

يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.